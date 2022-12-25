Sinop'ta Geleneksel Hamsi Şenliği renkli anlara sahne oldu

Sinop'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen ‘Geleneksel Hamsi Şenliği' renkli anlara sahne oldu, 10 bine yakın üniversite öğrencisi gün boyunca 2 ton hamsi tüketti.

Sinop Üniversitesi (SNÜ) tarafından başlatılan ve pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen Geleneksel Hamsi Şenliği'nin 7'ncisi düzenlendi. Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte merkez ve ilçe kampüslerinden gelen 10 bine yakın üniversite öğrencilerine 2 ton hamsi ikram edildi. Etkinlik boyunca katılımcılar horon ve halay ile doyasıya eğlendi.

Etkinliğe ilk kez katılan öğrenci Nisa Emanet, “Durağan'da okuyoruz, orada böyle etkinlikler olmuyor çok mahrum kalıyoruz, ilk kez katılmış olduk çok mutluyuz. Gayet eğlenceli gidiyor, karnımız da doydu” dedi. Öğrenci Ömer Faruk Köse, ilk defa katıldığını ve şenliğin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Üniversite 4. sınıf öğrencisi Ahmet Baş, “Bu etkinliklere katılmamış arkadaşlara katılmalarını tavsiye ederim. Bu günler tekrar geri gelmeyecek, bizim son senemiz. Katılmayan arkadaşları bekliyoruz” dedi.

Öğrenci Mürsel Güllü, “Gerçekten güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Burada Karadeniz günleri olarak her sene hamsi şenliği düzenleniyor, katılmamış arkadaşları bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sınav haftası yaklaşırken öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla etkinliğin başlatıldığını ve geleneksel hale getirdiklerini kaydeden SNÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Demirci, “Pandemi nedeniyle iki sene ara vermek zorunda kaldık ama şu anda 7'ncisini düzenliyoruz. Bu etkinliğe yaklaşık 10 bine yakın öğrenci katıldı. 2 ton hamsi tüketildi. Bu etkinliğe ilçelerimiz meslek yüksek okulu öğrencilerimizin katılımıyla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şenliğe Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, SNÜ rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.