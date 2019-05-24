Sinop'ta geleneksel “Helesa Şenliği”

Sinop'ta bu yıl 22.'si düzenlenen Helesa Şenlikleri gerçekleştirildi.

Tersane mevkii Deniz Şehitleri Camii önünden başlayan Helesa yürüyüşü öncesi Vali Köksal Şakalar, yaptığı konuşmada, “1 yıl önce Helesaya ilk katıldığımda çok merak etmiştim nedir diye? Tabi artık öğrendik. Başkanımda tekrar bilgileri yeniledi. Bu bir yardımlaşma özellikle öğrencilere yönelik bir yardımlaşma faaliyeti. Yapanlara yardımcı olanlara katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Helesa manileri eşliğinde Tersane Deniz Şehitleri Camii önünden Gazi Caddesine kadar yürüyen topluluk, esnaflarda ve vatandaşlardan bir miktar bahşiş topladı. 22.'si düzenlenen Helesa etkinliğine Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın yanı sıra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara, Dostluk ve Hemşerilik Derneği onursal Başkanı Özer Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.