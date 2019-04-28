Sinop'ta Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 9.'su düzenlendi

Yeşilay'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 9.'su 50 şehir ile eş zamanlı olarak Sinop'ta da düzenlendi.

50 Şehir ile eş zamanlı olarak Sinop'ta da düzenlenen turda Sinop ilinde 250'ye yakın kişi sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirdi. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturması amaçlanan Bisiklet Turu açılışına Sinop Valisi Köksal Şakalar katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sinop Şube Başkanı Erkal Boz yaptığı konuşmada, "Geleneksel haline getirdiği, bu yılda 9.'sunu düzenlediğimiz Yeşilay Bisiklet Turuna hepiniz hoş geldiniz. Gerek elektronik ortamda gerek bizzat gelerek kayıt yaptıran ve sağlıklı bir hayat için pedal çevirmeye gelen sizleri selamlıyorum” dedi.

Ardından bisiklet turuna katılanlara Sinop Valisi Köksal Şakalar teşekkür ederek yaptığı konuşmada "İnşallah seneye daha büyük katılımlı olur, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik'in de katıldığı bisiklet turuna büyük küçük, genç yaşlı her kesimden vatandaşlar katılım gösterdi.