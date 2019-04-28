İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sinop'ta Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 9.'su düzenlendi

Yeşilay’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu’nun 9.

Yeşilay'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 9.'su 50 şehir ile eş zamanlı olarak Sinop'ta da düzenlendi.


50 Şehir ile eş zamanlı olarak Sinop'ta da düzenlenen turda Sinop ilinde 250'ye yakın kişi sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirdi. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturması amaçlanan Bisiklet Turu açılışına Sinop Valisi Köksal Şakalar katıldı.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sinop Şube Başkanı Erkal Boz yaptığı konuşmada, "Geleneksel haline getirdiği, bu yılda 9.'sunu düzenlediğimiz Yeşilay Bisiklet Turuna hepiniz hoş geldiniz. Gerek elektronik ortamda gerek bizzat gelerek kayıt yaptıran ve sağlıklı bir hayat için pedal çevirmeye gelen sizleri selamlıyorum” dedi.


Ardından bisiklet turuna katılanlara Sinop Valisi Köksal Şakalar teşekkür ederek yaptığı konuşmada "İnşallah seneye daha büyük katılımlı olur, hepinize başarılar diliyorum” dedi.


Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik'in de katıldığı bisiklet turuna büyük küçük, genç yaşlı her kesimden vatandaşlar katılım gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.