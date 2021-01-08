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Sinop'ta gençler sahili temizledi

SİNOP (İHA) – Sinop Mahmud Kefevi Yurdu’nda kalan gençler sahili temizledi.

SİNOP (İHA) – Sinop Mahmud Kefevi Yurdu'nda kalan gençler sahili temizledi.


Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahmud Kefevi Yurt Müdürlüğü tarafından sahil temizliği için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gençler yurtlarının önünde bulunan sahili el birliğiyle temizledi. Sahili kirleten atıkları ellerindeki çöp torbalarına dolduran gençler hummalı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 1 saatin ardından poşetlerce atık toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi. Sahili tertemiz hale getirerek bu konuda farkındalık oluşturdular. Öğrencilerin bu duyarlı davranışına vatandaşlarda eşlik etti.


Gençleri duyarlılıkları için kutlayan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Soğuk havaya aldırmadan yurtlarının önünde bulunan sahil şeridini temizleyen öğrencilerimize teşekkür ediyor onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

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