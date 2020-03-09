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Sinop'ta “Gençlerle Gönül Gönüle Projesi”

Sinop Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Gençlerle Gönül Gönüle Projesi" gerçekleşti.

Sinop Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Gençlerle Gönül Gönüle Projesi" gerçekleşti.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Gündoğdu, "Bedenin ve aklın terbiyesi yanında ruhun ve kalbin de terbiyeye ihtiyaç duyduğundan hareketle sadece notlara ve netlere değil değere ve karaktere dokunmak niyetiyle başlattığımız proje sayesinde öğrencilerimize, bilgi ve hikmeti beraber verip hem dünyevi hem uhrevi ilimlerle donatarak özellikle öğrendiklerini hayatlarında uygulama eksenli faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Bu proje ile birlikte okuldaki akademik eğitimleri yanında öğrencilerimizin gönüllerine de hitap ederek onları çift kanatlı kuş misali yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemiz 3 yıl önce başladı. Öğrencilerimizin yoğun istek ve katılımları dolayısıyla bu yıl da devam ettiriyoruz" dedi.

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