Sinop'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve gençlik liderleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Gençlik Haftası etkinlikleri açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop AFAD Müdürü Ümit Ünal, Sinop İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, kurum amirleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve gönüllü gençler katıldı.