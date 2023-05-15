Sinop'ta ‘Gençlik Haftası' töreni

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları, düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıldönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden törene Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, şube müdürleri ve sporcu öğrenciler katıldı.

Kutlamalar, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.