İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta gezi tekneleri hizmete başladı

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Kutlu Altun, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı gezi tekneleri ile ilgili tedbirleri alarak hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.


Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin de dikkate alınması dolayısıyla teknelerin yüzde 50 kapasite ile çalışacağını söyledi. Bu kapsamda 30 kişilik bir gezi teknesine 15 kişi binebileceğini aktaran Altun, "Daha rahat çalışmak ve hizmet verebilmek amacıyla teknelerimizi ilk gün 7, ikinci gün 6 olmak üzere iki gruba ayırdık. Dezenfektan, hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız gezi tekneleri konusunda rahat olsun" dedi.


Şu anda durgun olan piyasanın kısa sürede hareketleneceğini düşündüklerini dile getiren Altun, "Zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek için gerekli adımları attık. Geziye katılacak misafirlerimizin ateşini teknenin dışında ölçeceğiz. Amacımız insanlarımıza güvenli şekilde hizmet verebileceğimiz koşulları sağlamak. Gezi teknelerine binecek vatandaşlarımız, Sinop İskelesi'nden açılıp bir saat boyunca 10 deniz mili gezi karşılığında kişi başı 20 lira ödeyecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.