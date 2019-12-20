Sinop'ta goalball müsabakaları sona erdi

Sinop'ta beş gün süren Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelli Bayanlar ve Erkekler Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakaları Sinop'ta oynandı. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 19 takım ve 35 hakem katıldı.

9 takımın katıldığı Kadınlar Görme Engelliler müsabakalarında birinciliği Ankara Yenimahalle Beledeyesi elde ederken, ikinci sırada Erzurum Yakutiye Engelliler Kulübü, üçüncü sırada da Denizli Görme Engelliler Okulu yer aldı.

10 takımın katıldığı Erkekler Görme Engelliler müsabakalarında ise birinci Bursa Yıldırım Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci İstanbul Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü ve üçüncü de Ankara Görenler Spor Kulübü oldu.

İlk üçe kalarak kupa almaya hak kazanan takımlara Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Vali Yardımcısı Murat Girgin ve Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından ödülleri takdim edildi.

Sinop Gençlik Spor ve İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş organizasyonun Sinop'ta yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “2019 sezonu Kadın ve Erkekler Birinci Lig 2. Devre müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki turnuvaya 4 gün boyunca ev sahipliği yapmanın onurunu da yaşadık. Çok güzel geçti. İlk defa böyle bir organizasyon tertip edildi Sinop'ta. Hem Sinop'un hem de spora gönül veren insanların böyle bir branşı tanıma şanslarını da yakalamış olduk. İnşallah federasyon başkanımızla da yapmış olduğumuz görüşmelerde ise ağustos ayında da daha önemli daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağımızın sözünü de aldık. Ağustos ayında da futsal Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmak için can atıyoruz diyebilirim” dedi.

Müsabakalar sonunda birinci olan Ankara Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Kulübü Antrenörü Osman Karalı, katılacakları olimpiyatlarda iddialı olduklarını belirterek, “Müsabakalar çok güzeldi. Çok keyif aldık. Çok mutlu olduk. Çocuklarım namağlup olarak turnuvayı tamamladılar. Bunu alışkanlık haline getirdiler. Onlarla kıvanç duyuyoruz. Olimpiyatlara ise bir öncekiler gibi hep şampiyon olmak için gidiyoruz" diye konuştu.