Sinop'ta gökkuşağı güzelliği

Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerini denizin üzerine düşürmesi sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop'ta devam eden ve etkili olan yağmurların ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini denizin üzerine bırakması, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.