İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sinop'ta gönüllü öğretmenler ile AFAD tatbikatı

Sinop’ta çeşitli okullardan katılan 22 gönüllü öğretmen, geçen günlerde düzenlenen eğitimde sözlü olarak AFAD ekiplerinin kullandığı tüm aletlerin özellikleri anlatıldı.

Sinop'ta çeşitli okullardan katılan 22 gönüllü öğretmen, geçen günlerde düzenlenen eğitimde sözlü olarak AFAD ekiplerinin kullandığı tüm aletlerin özellikleri anlatıldı. Şimdi ise tatbikat yaparak acil durumlarda yapılması gereken senaryolara deneyim kazandırıldı.


Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen eğitimlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından teorik eğitimler bittikten sonra gönüllü öğretmenler uygulamalı eğitim almaya başladı.


Alınan eğitimler hakkında konuşma yapan öğretmenler, “Gönüllü öğretmenlerimiz ile AFAD ekiplerinden teorik eğitimleri tamamladık. Tatbikat yaparak eğitimimizi tamamlıyoruz. Bu eğitimler bizim için çok önemli. Umarım bunları kullanmamıza gerek olan bir afet, bir tehlike olmaz ama biz yine de eğitimimizi alarak önlemimizi aldık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.