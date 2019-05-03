Sinop'ta gönüllü öğretmenler ile AFAD tatbikatı

Sinop'ta çeşitli okullardan katılan 22 gönüllü öğretmen, geçen günlerde düzenlenen eğitimde sözlü olarak AFAD ekiplerinin kullandığı tüm aletlerin özellikleri anlatıldı. Şimdi ise tatbikat yaparak acil durumlarda yapılması gereken senaryolara deneyim kazandırıldı.

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen eğitimlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından teorik eğitimler bittikten sonra gönüllü öğretmenler uygulamalı eğitim almaya başladı.

Alınan eğitimler hakkında konuşma yapan öğretmenler, “Gönüllü öğretmenlerimiz ile AFAD ekiplerinden teorik eğitimleri tamamladık. Tatbikat yaparak eğitimimizi tamamlıyoruz. Bu eğitimler bizim için çok önemli. Umarım bunları kullanmamıza gerek olan bir afet, bir tehlike olmaz ama biz yine de eğitimimizi alarak önlemimizi aldık” dedi.