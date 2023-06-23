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Sinop'ta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Sinop’un Erfelek ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında ve üst aramasında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında ve üst aramasında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sinop'un Erfelek ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında ve yapılan üst aramasında gümrük kaçağı 25 adet akıllı saat, 25 adet kulak üstü kulaklık, 216 adet telefon kılıfı ve 90 adet bluetooth kulaklık elde edildi. 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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