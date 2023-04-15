Sinop'ta hafta sonu güneşli hava: Vatandaşlar iskeleye koştu

Sinop'ta hafta sonu güneşli havayla başlayınca, vatandaşlar güzel havayı iskelede istavrit avlayarak değerlendirdi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilkbaharın da gelmesiyle hava ısınmaya başladı. Sinop'ta hafta sonu güneşli havayla başlayınca, vatandaşlar gününü deniz kenarında değerlendirdi. Kimi çocuğuyla dolaşırken kimi ise iskelede balık tuttu.

Afet bölgesinden Sinop'a gelen ve KYK yurdunda kalan Şahin Şeker, güzel havada vakit geçirmek için balık tutmaya geldiğini söyledi.

Tatil için Sivas'tan geldiğini söyleyen Serhat Aydın, “Seyahat için geldik 2-3 günlüğüne kafa dinlemek için. Biz balık tutmayı genel olarak seviyoruz, buraya da gelmişken değerlendirelim dedik. Bir tane küçük balık tuttuk, gerisi kısmet” dedi.

Sinop'ta yaşayan Uğur Kağan Kalemtaş (10), henüz bir tane istavrit yakaladığını, başka balık tutamazsa onu da denize bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Bursa'dan tatile gelen Rafet Erdoğan ise, “Bursa'da çok balık tutuyorum, bizde balık bitmiyor. Burada izmarit ile istavrit var, şimdi az tutuluyor ama 15 gün sonra daha çok tutulur” diye konuştu.