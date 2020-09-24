Sinop'ta halka ücretsiz spor merkezi

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda halka ücretsiz spor merkezi açılacak.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporun yaygınlaşması ve her yaştan insanın spor yapabilmesi için vatandaşlara spor yapabilecekleri yeni alanlar sunmaya devam ediyor. Spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen fitness-cardio merkezinden sadece kadınlar değil, erkekler de ücretsiz faydalanabilecek.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmak ve sağlıklı yaşam sürdürmek isteyen tüm vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği fitness-cardiıo merkezinin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Salonda cardio çalışmaları için koşu bantları, dikey ve yatay bisiklet, ergometri aletleri bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, “Böyle bir salonu Sinop'a kazandırmakta ki asıl gayemiz Sinop'ta çok ciddi bir spor kültürü var. Spor alt yapısı çok iyi çok da sağlam. Sinop 7'den 77'ye herkesin sporla haşır neşir olduğu bir kent. Sinop denizin içinde yaşadığımız doğa harikası bir şehir. Halkımız deniz sahilinde Karakum mevkisinde günün her saatinde spor yapma imkânı bulabiliyor. Ancak biz de tam bu etkinlik merkezinde halkımızın yağmurda, soğukta, rüzgarda spor yapamadığı günler spordan uzak kalması mahrum olmaması için spor salonumuzun bir bölümünü cardio salonu olarak değerlendirdik. Salonu yürüyüş bandı yatay ve dikey bisikletlerimiz ve aynı zamanda ergometri ile halkımızın hizmetine sunacağız. Hizmetimizin tamamı ücretsiz olacaktır ve kendi alanında uzman antrenörler eşliğinde hizmet sunulacaktır. Ayrıca bayan saati erkek saati aile saati ve sporcu saati olarak da planlama yapmaktayız. Önümüzdeki birkaç gün içinde kısmet olursa hizmete gireceğini düşünmekteyiz” dedi.