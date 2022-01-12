Sinop'ta hane sahipleri tedirgin

Sinop'un Adabaşı mevkisinde zaman zaman düşen kayalar büyük tehlike oluşturuyor. Hem kopan kayaların üzerinde kurulu evler hem de kayaların düştüğü alt sokaktaki evlerde yaşayan hane sahipleri tedirgin oluyor.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde zaman zaman düşen kayalar büyük tehlike oluşturuyor. Geçen haftalarda Karakum mevkisinde bir sitede bulunan binaya kaya isabet etmesi sonucu düşen kayalıklar binaya zarar vermiş olup 7 hane sahibi evlerini tahliye etmişti. Bunun üzerine Adabaşı mevkisinde bulunan kayalıkların alt sokağında yaşayan hane sahipleri de tedirgin oluyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir hane sahibi Mehmet Yalçın, “Yıllardır burada yaşıyorum. Bu kayalıklar son zamanlarda yavaş yavaş düşmeye başladı. Hele hele geçen hafta Karakum'da yaşanan olayda hane sahipleri canlarını ucuz kurtardı. Onlar evlerini boşaltmışlar. Fakat bizim de evlerimizi boşaltmamız için illa ki bir kayanın düşmesi mi gerekiyor? Zaten yavaş yavaş dökülmeye başladı. Düşünsenize büyük bir kaya düşüyor. Evimiz hemen aşağıda direk bize isabet eder. Allah korusun burada kaç hane sahibi var? Birisine bir şey olduğu zaman hesabını kim verecek? Yetkililer bu konuda bir an önce almalı” dedi.