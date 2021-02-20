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Sinop'ta hasta kurtarma operasyonu

SİNOP (İHA) – Sinop’ta kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.


Sinop'un Ayancık ilçesi Gölköy Mahallesi'nde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu mahallede yolların kapalı olması, hastayı almaya giden ambulansa geçit vermedi. Bunun üzerine Sinop İl Özel İdaresine bağlı ekipler devreye girdi. Ekipler rahatsızlanan vatandaşı hastaneye yetiştirmek için yolları açtı.


Mahalleye ulaşan 112 personeli vatandaşı 150 metre elleriyle taşıdı. Vatandaş ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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