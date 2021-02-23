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Sinop'ta hastane duvarında tehlike

SİNOP (İHA) – Sinop’ta iki araçlık yolu teke düşüren hastane duvarı çevresinde uyarı levhası olmaması nedeniyle tehlike oluşturuyor.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta iki araçlık yolu teke düşüren hastane duvarı çevresinde uyarı levhası olmaması nedeniyle tehlike oluşturuyor.


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin yanından geçen yolun üzerinde, hastaneyi çevreleyen duvarı destekleyen bir beton blok bulunuyor. Başlangıçta iki aracın yan yana geçebileceği büyüklükte olan yol beton bloğun bir araçlık yer kaplamasıyla o bölüme gelindiğinde tek aracın geçebileceği bir genişliğe daralıyor. Yol üzerinde bir uyarı levhasının bulunmaması tehlikeye davetiye çıkartıyor.


Yolda herhangi bir kaza yaşanmadan yetkililerden önlem alması bekleniyor.

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