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Sinop'ta hava sıcaklıkları düşecek

Sinop’ta hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceği bildirildi.

Sinop'ta hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceği bildirildi.


Meteoroloji Müdürlüğü Sinop Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının tahmin edildiği belirtildi.


Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelin serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerden başlayarak, ülkemizin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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