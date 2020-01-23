İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta Havalimanı bölgesine yıldırım düştü

Sinop’ta öğlen saatlerinde havalimanı mevkisine yıldırım düştü.

Sinop'ta öğlen saatlerinde havalimanı mevkisine yıldırım düştü. Düşen yıldırım bölgede elektrik arızalarına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sinop Havalimanı yanında bulunan Sinop Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezinin (SUBİTAM) bahçesindeki bir ağaca yıldırım düştü. Bir anda alev topu gördüklerini ifade eden üniversite çalışanları, binada lokal elektrik arızaları yaşadıklarını belirtti.


Yıldırım düşmesinin ardından Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, bölgede incelemelerde bulundu. Havalimanındaki Sinop-İstanbul uçağının halen kalkamadığı belirtildi.


Valilik konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.