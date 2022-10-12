Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde havaya ateş açan 1 kişi güvenlik güçlerince tespit edilerek kullandığı ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı.

Erfelek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş devriyesi sırasında tabanca sesi fark ederek inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs emniyette gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı.