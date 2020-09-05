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Sinop'ta havaya ateş ederken kazara kendini vurdu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, havaya ateş ederken kazara kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, havaya ateş ederken kazara kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Kuşçular köyü Yorgancıoğlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Erol Özdemir (47) av tüfeğiyle havaya ateş açtıktan sonra silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vurdu. Yakınları tarafından haber verilmesi üzere ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık, yaptığı inceleme sonrası cenaze, otopsi işlemi için Sinop'a gönderildi.

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