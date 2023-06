Sinop'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

Sinop'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Mertoğlu köyü çok amaçlı salonda düzenlenen serginin açılışına Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, Sinop Halk Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Çelik, Sinop Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Kıymet Sönmez, Sinop Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticileri ve kursiyerleri katıldı. Düzenlenen sergide halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el ürünler sergilendi. Sergide Sinop'a özgü ürünlerin yanı sıra, giyim, el sanatları, dikiş, nakış, takı tasarımı, tel kırma alan ve dallarında birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında bilgiler veren usta öğretici Kıymet Sönmez, "Sergimizde anneanne ve babaannelerimiz yaptığı yüzyıllar öncesine dayanan tel kırma, başörtüleri var. Bu ürünler unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına girdiği için bu işlere ağırlık veriyoruz. Bu köyde de talep olarak Ayancık işi tel kırma, ve bakremilere çalıştık. Kursiyerlerim çok becerikliler. Bende onların emeklerini boşa çıkartmamaya çalışıyorum ve yaptıkları ürünleri pazarlıyorum. Sosyal medyadan sipariş üzerine çalışıyoruz” dedi.

Sinop Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal ise “Ben 2004 yılından beri bu köyde muhtarlık yapıyorum. 2004 yılından beri Mertoğlu köyünde her yıl halk eğitim tarafından el becerileri ile ilgili kurslar düzenleniyoruz. Her yıl değişik kurslarımız oluyor. Bu seneki kursu özellikle iğne oyası üzerine yaptılar. Her yıl bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikleri rahat yapabilmemiz için bir salon yaptık. Güzel bir sergi oldu” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca sergide kitre olarak yapılan Mimar Sinan ve yöresel kıyafeti dikkatleri üzerine topladı.