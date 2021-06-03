Sinop'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası türkülerle kutlandı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğreticiler tarafından pandemi tedbirlerine riayet edilerek Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Program öncesi Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle düzenlenen slogan yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları kapsamında Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nce yapılan etkinlikler devam ediyor. Bu hafta çerçevesinde Sinop'taki Halk Eğitim Merkezleri'nin kursiyerleri arasında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri bugün düzenlenen törenle verildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İşaret dili kursiyerleri de İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti. Slogan yarışmasında birinci Gerze Halk Eğitim Merkezi'nden Elif Şahin Altınkök, ikinci Sinop Halk Eğitim Merkezi'nden Hilal Çelik, üçüncü ise Erfelek Halk Eğitim Merkezi'nden Hülya Çakır oldu. Ödülleri Sinop İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kirendibi tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Pandemi tedbirlerine uygun olarak aralıklarla oturan ve maske kullanan katılımcılar seslendirilen türkülere eşlik etti.

Düzenlenen etkinlikte Sinop İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan ve Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun da yer aldı.