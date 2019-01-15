Sinop'ta hayvan ambulansı hizmete girdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına kesintisiz hizmet verebilmek ve aşılama yapabilmek için hayvan ambulansı hizmetine başladı.

Boyabat Belediyesi tarafından hizmete giren hayvan ambulansı, Boyabat Belediyesi veterineri tarafından sokak hayvanlarının yerinde tedavisi ve aşılamasında kullanılacak. Bu sabah Boyabat'ta bulunan veterinerler ile bir araya gelen Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İnsana olduğu kadar hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor. Başlattığımız çalışma sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde giderdik. Sokak hayvanları da bizlerin bir parçasıdır. Bundan böyle hiçbir evin önünde sahipsiz hayvan bulunmayacak. Küpesiz tüm sokak hayvanları veteriner kontrolünden geçerek aşılamaları yapılacaktır. Belediyemize ait hayvan barınağımızda sadece yaralı, ameliyat olmuş ve hastalıklı köpekler olacaktır. Sağlıklı köpekler normal sosyal yaşamlarına devam edecektir. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızda belediyemize müracaat ederek istedikleri sokak hayvanını sahiplenebilirler. Aldığımız hayvan ambulansıyla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi.