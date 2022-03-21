Sinop'ta heyelan nedeniyle çöken yol belediye ekiplerince onarıldı

Sinop'ta heyelan nedeniyle Kiraztepe mevkisinde çökme oluşan yol Sinop Belediyesi tarafından onarıldı.

Sinop'ta heyelan nedeniyle Kiraztepe mevkisinde çökme oluşmuştu. Trafiği tek şeride düşüren yol Sinop Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar çift şeride çıktı. Karayolu, asfalt dökülerek normal seviyesine getirildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “O bölgeye pansuman niteliğinde bir onarım çalışması yaptık. Oradaki kaygan tabakayı alıp onun yerine ada kayası bastık. Orası ile ilgili bir proje hazırlattırıyoruz. Bu hazırlattığımız proje kalıcı bir çözüm üretecek. Şuan tehlike önlendi ve yol trafiğe açıldı" dedi.