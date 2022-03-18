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Sinop'ta heyelan nedeniyle çöken yol onarıldı

Sinop’ta heyelan nedeniyle Çiftlik köyü mevkisinde çökme oluşan yol onarıldı.

Sinop'ta heyelan nedeniyle Çiftlik köyü mevkisinde çökme oluşan yol onarıldı.


Sinop'ta Çiftlik köyüne bağlı eski Sinop-Samsun karayolunda heyelan nedeniyle çökme meydana gelmişti. Karşıdan karşıya yaklaşık 30 santim derinliğinde oluşan kırılmayı fark etmeyen sürücülere zarar vermekteydi. İl Özel İdaresine bağlı bölgede oluşan göçük, ekipler tarafından onarıldı. Karayolu, asfalt ve çakıl dökülerek normal seviyesine getirildi. Bölgenin heyelan alanı olduğunu bildiren Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, zaman zaman bu gibi toprak kaymalarının oluşabileceğini, ekiplerin bağlı bulunduğu bölgelerde onarım çalışmalarını yürüteceğini ifade etti.

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