Sinop'ta heyelan nedeniyle köy halkında panik oluştu

Sinop'un Ayancık ilçesi Avdullu köyünde yaşanan toprak kaymaları nedeniyle köy sakinleri endişeli. Ancak Avdullu için devlet tarafından 44 yıl önce köyün heyelan nedeniyle boşaltılması amacıyla gerekli yardım yaptığı, uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Sinop Ayancık ilçesine bağlı Avdullu köyü Merkez Mahallesi'nde 1978 yılında heyelanlar nedeniyle yüksek riskli bölge seçilerek devlet tarafından köy tahliye edilmek istendi. İlçe merkezinde yer gösterilerek kira yardımıyla köy halkının taşınması sağlandı fakat yine bir bölümü köyde yaşamaya devam etti. Son olarak yoğun geçen kış ayları sonrası toprak kayması oluşarak köyde 20 metreye yakın bir uçurum ve onunla birlikte bazı bölgelerde de yaklaşık 30 santimetre civarında yarıklar oluştu. 17 hane ve yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Avdullu köyü sakinleri, yeniden devlet tarafından destek bekliyor. Köylüler, kendilerine yakın çevre köylerden yer gösterilmesini ve köyden uzak yaşamamayı talep ediyor.

İlgili kurumlardan alınan bilgilere göre ise Sinop'ta Avdullu gibi heyelan nedeniyle yüksek riskli bölge belirlenen çok sayıda köy bulunduğu ve bu köylerde yaşayan vatandaşlara zaman zaman heyelan ve afet olaylarına karşın gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerektiği dile getirildi. İlgili kurumlar tarafından köy sakinlerine geçmişte devlet tarafından gösterilen yerlere taşınarak belirlenen mahallelerin boşaltılması gerektiğinin çok kez dile getirildiği, fakat köy halkının bu konuda uyarıları dikkate almadığı belirtildi.