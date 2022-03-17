Sinop'ta heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Sinop'ta heyelan nedeniyle Çiftlik köyü mevkisinde yolda çökme meydana geldi. Ekipler, yolu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta heyelan nedeniyle Çiftlik köyüne bağlı eski Sinop-Samsun karayolunda çökme meydana geldi. Karşıdan karşıya yaklaşık 30 santim derinliğinde oluşan ve biraz ilerisinde normal seviyesine dönen kırılma, fark etmeden hızlı geçen sürücüleri zor durumda bıraktı.

Bölgede görülen bazı küçük araç parçaları ile sürtmeden dolayı araçlara zarar verdiği, çeşitli küçük kazalar meydana geldiği öğrenildi. Yolun önceden Karayolları'na ait olduğu, ardından Sinop İl Özel İdaresi'ne geçtiği öğrenildi. Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yaşanan çökmenin ardından onarım çalışmalarına başlanacağını ifade etti.