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Sinop'ta ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'

Sinop’ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması’nda adli merciler tarafından aranan 1 şahıs yakalandı, 6 araca bin 600 bin TL para cezası uygulandı.

Sinop'ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'nda adli merciler tarafından aranan 1 şahıs yakalandı, 6 araca bin 600 bin TL para cezası uygulandı.


Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması, Sinop'ta 103 Personel ve 31 motorize ekibin katılımı ile gerçekleşti. Yapılan kontrollerde 568 şahsın GBT sorgulamasına bakılarak adli merciler tarafından aranan 1 kişi yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 222 araç incelenerek çeşitli kural ihlalinden 6 araca bin 600 TL trafik cezası yazıldı.

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