Sinop'ta iç sulara 2 milyon 697 bin sazan takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Sinop'ta 19 göl ve gölette takviye balıklandırma olarak toplam 2 milyon 697 bin adet sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'yle Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü'nde üretimi gerçekleştirilen 1 milyon 338 bin sazan balığı yavrusu, Sinop merkez, Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerindeki iç sulara salındı. Son takviye ile birlikte toplam 2 milyon 697 bin sazan balığı takviyesinde bulunuldu.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, “İlimiz sınırları içerisinde bu güne kadar toplam 19 göl, gölet ve baraj gölünde toplam 2 milyon 697 bin sazan balığı bırakılarak takviye balıklandırma faaliyeti yapılmıştır. Anadolu'nun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları göl ve göletlerimize bırakıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Önlem, balıkçılığın sürdürülebilir olmasını yalnızca kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunun da altını çizerek, “Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.