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Sinop'ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Sinop’ta İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç sürücüsünün aranması olduğunun belirlendiği belirtildi. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile tabanca fişeği ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin tutuklanarak adli işlem başlatıldığı kaydedildi.


Sinop'un Gerze ilçesinde yapılan narkotik madde kaçakçılığı operasyonunda ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada bin 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ve 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

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