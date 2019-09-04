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Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Sinop’ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 00:00 sıralarında Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu G.K, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Karaduman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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