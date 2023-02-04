Sinop'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Boyabat Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel G. hâkimiyetindeki 57 DV 931 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan yola çıktığı sırada seyir halindeki Nuh Ö.'nün kullandığı 37 ABZ 521 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada şoförler Sibel G. ve Nuh Ö. ile araçlarda bulunan Asya D.(48), Nurdane Ö.(38), Mustafa K.(74), Ümmü G.Ö.(37), H.N.Ö.(6), A.Ö.(10), F.Ö.(14), K.Ö.(16) yaralandı. Sıkıştığı için açılamayan araç kapıları Boyabat itfaiyesi ekipleri tarafından açıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.