İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sinop'tan Boyabat istikametine gitmekte olan Ferhat Çınar yönetimindeki 57 DU 668 plakalı kamyona yine aynı istikamette giden Nihat Poyraz Ündeyici idaresindeki 37 BG 122 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada yaralanan Nihat Poyraz Ündeyici, olay yerine sevk edilen ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.