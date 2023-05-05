İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Ayancık ilçesine bağlı Yeniceköy Abazalar Mahallesi'nde Şakir K.'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.