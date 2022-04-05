Sinop'ta iki kez sahne alan ‘Şekerpare', farklı şehirlerde gösterime çıkacak

Eski Türk sinemasında İlyas Salman'ın başrolünü oynadığı ‘Şekerpare' filmi, Sinop'ta tiyatro gösterimi ile seyircilerini hayran bıraktı.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, Engin Alkan'ın uyarlayıp Bahadır Bulut Benli'nin yönettiği Şekerpare oyunu, yaklaşık 6 aylık provaların ardından Sinop Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Büyük beğeni toplayan oyun, yoğun istek üzerine ikinci kez tam kapasitede izlenme alarak seyircilerini büyüledi. Gülbahar Karaduman Karslı'nın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı, Telvin Sanat Akademi ekibi tarafından sahnelenen ve yetenekli oyuncuların gösterdiği performansın ünü, şehir dışına taştı. Sinop'un ilçeleri başta olmak üzere Samsun'da ve Ankara'da sahne alacağı duyuruldu.

Telvin Sanat Akademi Genel Sanat Yönetmeni Gülbahar Karaduman, eski Türk sinemasında insanları kahkahaya boğan Şekerpare oyunu için ekibinin, gösterime çıkmak için 6 aydır aralıksız çalıştığını dile getirdi. Karaduman, “İlk oyunumuzda bilet bulamayan tiyatro severler için yoğun istek oluştu, iki kez sahne aldık. Ayrıca çevre illerden gelen misafirlerimiz de oldu, destek veren bizi alkışlayan herkese teşekkür ederiz. Talep üzerine Sinop'un ilçeleri başta olmak üzere öncelikle Samsun ve Ankara'da gösterime çıkacağız. Tüm tiyatro severlerin katılımını bekliyoruz” dedi.