Sinop'ta ikinci çeyrekte 278 daireye yapı ruhsatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Sinop'ta 2022 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 44, daire sayısı 278 olarak açıklandı. Yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı 66, daire sayısı 508 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Sinop'ta belediyeler tarafından sağlanan yapı ruhsatları 2022 yılı ikinci çeyreğinde bina sayısı 44, daire sayısı 278, toplam yüzölçümü ise 41 bin 66 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen binaların 29 bin 543 metrekaresi konut, 4 bin 341 metrekaresi konut dışı ve 7 bin 182 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Ayrıca Sinop'ta belediyeler tarafından ikinci çeyrekte verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı 66, daire sayısı 508, toplam yüzölçümü ise 71 bin 39 metrekare oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 54 bin 703 metrekaresi konut, 8 bin 76 metrekaresi konut dışı ve 8 bin 260 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.