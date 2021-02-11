Sinop'ta ikinci doz aşı uygulamaları başladı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta sağlık çalışanlarına yönelik ikinci ve son doz aşılama çalışması bugün itibarıyla başladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 14 Ocak'ta ilk aşıyı olmasının ardından korona virüsü aşı çalışmaları 15 Ocak'ta tüm Türkiye de eş zamanlı olarak başlatılmış bununla beraber Sinop'ta da ilk doz aşılama yapılmıştı.

Aradan geçen süre sonrasında aşı takviminde ilk sırada yer alan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan aşılama çalışmalarında ikinci ve son doz aşılama da bugün itibari ile Sinop'ta başlatıldı. İlk doz aşının ardından 28 gün geçen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen mesajda belirtilen tarihlere göre MHRS veya 182'den randevu oluşturarak aşı polikliniklerinde aşılarını olacaklar.

İkinci doz aşılamaların başlatılması ile ilgili bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Aşılamalarımız bugün itibari ile sağlık çalışanlarımızda ikinci ve son doz aşılama olarak başlatıldı. Sağlık çalışanlarımızın aşılamaları birkaç gün içerisinde tamamlanacak ve akabinde dört haftalık süreyi dolduran 90 yaş ve üstü olmak üzere yaş sıralamasında sırası geldikçe aşağıya doğru tüm vatandaşlarımızın ikinci ve son doz aşılamaları devam ettirilecektir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katmıştır. Mesai mefhumu gözetmeksizin hem pandemi ile mücadele edip hem de aşılama çalışmalarına katılmış, gerektiğinde ise ev ev dolaşarak vatandaşımızın sağlığı için mücadele etmişlerdir. Tüm sağlık tesislerimiz, devam eden rutin sağlık hizmetini de yürütmek içinde yoğun çaba harcamışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz zorlu süreçte vatandaşlarımızın derdine derman bulmaya çalışarak canla başla görevlerini ifa eden tüm sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diyerek ikinci faz aşı çalışmalarının en kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını dile getirdi.