Sinop'ta İl Engelli Meclisi Eğitim Semineri

Engelliler Konfederasyonunun başlattığı “Türkiye Engelliler Meclisi” projesi kapsamında Sinop'ta kurulan İl Engelliler Meclisi üyelerine, ‘Engelli Meclisi Eğitim Semineri' düzenlendi.

Sinop İl Kültür Merkezinde Türkiye Engelliler Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri Şule Sepin İçli, Selen Doğan ve İrem Coşansu Yalazan tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen iki günlük eğitim seminerine, Sinop Engelliler Meclisi başkanı İbrahim Süren ve Engelliler Meclisi üyeleri katıldı.

Eğitimde katılımcılara haklarını savunuculuk, iletişim, izleme, gönüllülük, kaynak yaratma ve gölge rapor yazma konuları olmak üzere 6 ana başlıkta bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği ve aynı zamanda Sinop Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Süren, yaptığı konuşmada; “Türkiye'deki engelli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen “Türkiye Engelliler Meclisi projesi” kapsamında Türkiye'de toplam 52 ilde kurulması planlanan il engelliler meclisinin 43.'sü Sinop'ta kuruldu. Bize bu desteği sunan başta Sinop Belediyesi olmak üzere bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Sinop'a gelerek bu semineri veren Türkiye Engelliler Konfederasyonu yetkililerine üyelerim ve şahsım olarak teşekkür ediyoruz” dedi.