Sinop'ta ilk kez kapalı göğüs cerrahisi ameliyatı yapıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı göğüs cerrahisi ameliyatı gerçekleşti. İçeride kamera yardımı ile yapılan başarılı ameliyat sonrası hasta, ikinci gün taburcu edildi.

Travma sonrası göğüs boşluğunda sıvı ve pıhtı birikimi olan yaşı ileri bir hastaya video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS) uygulandı. Yalnızca 3 santimetrelik bir kesiden kamera yardımı ile yapılan ameliyatta, planlanan cerrahi işlem başarıyla yapıldı. Hasta ameliyattan sonraki ikinci gün göğüs tüpü çekilerek taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Sarbay, kapalı cerrahi yöntemin akciğer ve mediasten hastalıklarında daha çok tercih edildiğini ifade ederek, “Kamera yardımlı ufak kesilerden girilerek yapılan bu ameliyatların hastaya en önemli katkısı daha az ağrıya sebep olması ve hastaların daha hızlı bir toparlanma sağlamasıdır. Sinop'ta ilk kez uygulanan bu işlemin benzerleri, eğitim aldığım Cerrahpaşa gibi birçok büyük merkezde yapılmaktadır. Hastanemizin imkânları dâhilinde burada bu ve benzeri kapalı akciğer cerrahisi yapılabilir. Bu hastamızda tek bir kesiden girerek kamera yardımı ile problemli dokuları akciğerden uzaklaştırdık. Bu sayede solunumuna katkıda bulunabildik. Hastamıza tekrar geçmiş olsun” dedi.