Sinop'ta ilk yardım eğitimi

Sinop'ta İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD tarafından ilk yardım eğitimi düzenleniyor.

Sinop Valiliği toplantı salonunda yaklaşık 20 kişinin katıldığı eğitim 3 gün sürecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Sinop İl müdürü Ümit Ünal, “İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD organizasyonuyla müftülük, milli eğitim, muhtarlar ve AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor. Bu sene AFAD tarafından afete hazırlık yılı ilan edildi. Afete hazırlık yılı dolayısıyla her ay bir temamız var. Bu ay ilk yardım eğitimlerini uyguluyoruz. Bu ilk yardım eğitimleri çerçevesinde kurumlarımıza ilk yardım eğitimi verilecek. Eğitim 3 gün sürecek olup 2 günü eğitim son günü ise sınav şeklinde olacak. Bu programların sonunda ise hak kazananlara ilk yardım sertifikası verilecek. Bu eğitimler ise yılsonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek” dedi.