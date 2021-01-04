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Sinop'ta insanlık örneği

Sinop’ta bir vatandaş ATM’de bulduğu parayı polise teslim etti.

Sinop'ta bir vatandaş ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti.


Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda bir bankaya ait ATM'ye para çekmek için giden Derya Yavuz, para haznesinde bir miktar para unutulduğunu fark etti. Çevresini gözleyerek paranın sahibini bulmaya çalışan Yavuz sonrasında durumu polise bildirdi. İnsanlık örneği gösteren Derya Yavuz, bulduğu parayı gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Polis paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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