Sinop'ta iş kazası: 1 yaralı

Sinop'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kefevi Mahallesi'nde inşaatta çalışan Erkan Avcı, elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, müdahale edilen Erkan Avcı, daha sonra sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.