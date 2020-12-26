İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta iskele martılara kaldı

SİNOP (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sinop ıssız bir görüntüye büründü.

Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi önlemleri kapsamında 81 ilde hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Sinopluların tedbirlere uyarak evlerinde kaldıkları görüldü.


Sinop sokakları kısıtlamanın ardından bomboş hale geldi. Şehirde martı sesleri ve sokak canlarının sesleri hakim oldu. Vatandaşlar evlerine çekilince iskele martılara kaldı. Yalnızca kısıtlamadan muaf olan esnaf iş yerlerini açtı. Balıkçılar kısıtlamayı ağlarını onarmak için fırsat bildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yoğun kullanılan caddelerde yerini aldı. Şehrin boş kalan sokakları havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.