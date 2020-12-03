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Sinop'ta iskeleden düşen kalıp ustası yaralandı

Sinop’ta kalıp ustası 61 yaşındaki Feramuz Kanlı, çalıştığı inşaattaki iskeleden düşerek yaralandı.

Sinop'ta kalıp ustası 61 yaşındaki Feramuz Kanlı, çalıştığı inşaattaki iskeleden düşerek yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde, Ada Mahallesi bir düğün salonu arkasındaki inşaatta meydana geldi. Yapımı devam eden 6 katlı binanın 3'üncü katında çalışan kalıp ustası Feramuz Kanlı, çıktığı iskeleden bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kanlı, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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