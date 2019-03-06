İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


Ayancık Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde yarışmaya katılan 4 okul öğrencileri hazırladıkları gösteriyi sundular.


Sunulan gösteriler sonrası yarışmada Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsra Sefa Bozkurt birinci oldu. İkinci Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ezgi Nur Kandemir olurken, üçüncülüğü ise Farabi Mehmet Tekin Alp öğrencisi Hatice Gül Şahin elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.