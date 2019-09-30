Sinop'ta İtfaiye Haftası kutlamaları

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri düzenlendi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Sinop İtfaiyesi hafta boyunca okullarda ve sokaklarda düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemleri anlattı. Her yıl farklı konu üzerinde duran Sinop İtfaiyesi ekipleri, bu yıl “kurtarma” konusunu işledi. Sinop İtfaiye Merkezi çatısından kurtarma gösterisi düzenleyen ekipler, iple iniş gösterisi yaptı. İniş sırasında ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı, çevredeki vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ardından itfaiye kamyonlarıyla Sinop sokaklarında konvoy düzenlendi.

Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, hafta boyunca yapılan etkinlikleri değerlendirerek, “İtfaiye ekiplerimizle kurduğumuz stantlarda, hayat kurtarmada kullandıkları ekipmanları ve aletleri tanıttılar. İlgili vatandaşlarımız merkezimize gelerek itfaiye haftamızı kutladılar, onlara tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Okullarda öğrencilerimize eğitim düzenledik. Minik öğrencilerimiz, yangın ve afet durumunda alınması gereken önlemler konusunda küçük çocuklarımız gayet bilgililer. Öğretmenlerimize bu konuda verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ediyoruz. Ardından küçük itfaiyecilerimize, itfaiyeci kıyafetlerini giydirerek Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu'nu ziyaret ettik. Önceki yıllar yangına müdahale ve kaza tatbikatları yaptık, bu yıl da kurtarma konusunu işleyerek çatıdan iple iniş gösterisi yaptık. İniş sırasında Türk bayrağını da taşıdık. Son olarak da itfaiye konvoyumuzla sokaklara çıktık. Bizleri bu haftada yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.