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Sinop'ta jandarmadan kaçak avcılık denetimi

Sinop’ta jandarma ekiplerince doğal hayatın korunmasına yönelik 4 ilçedeki sorumluluk bölgesinde kaçak avcılık denetimleri gerçekleştirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince doğal hayatın korunmasına yönelik 4 ilçedeki sorumluluk bölgesinde kaçak avcılık denetimleri gerçekleştirildi.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince merkez, Erfelek, Gerze ve Dikmen ilçelerinde doğal hayatın korunması amacıyla kaçak avlanmaların önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca denetimler sırasında sokak hayvanlarına da yiyecek bırakıldı.


Çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü önleyici faaliyetlerin süreceği ifade edildi.

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