İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sinop’un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerze Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç içerisinde 15 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildiği belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan 3 kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.