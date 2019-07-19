Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağında kabloları çalarak kayıplara karışan şahıslar, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonrası kablolarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kablo hırsızları, İmamlı köyü mevkisindeki taş ocağında bulunan makinenin kablolarını keserek çaldı. Kabloların kesildiğini fark eden iş yeri sahibi, olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şahısların Boyabat Sanayi Sitesi'nde bazı hurdacılardan fiyat aldıklarını tespit etti. Hurdacılardan alınan bilgiye göre, Boyabat jandarma ekipleri, H.Ö. ve A.D. isimli vatandaşları buldu ve gözaltına aldı. Ekipler şahısların evinlerinde yaptıkları aramada, taş ocağından çalınan kabloları ele geçirdi.

Yaklaşık 60 bin TL değerinde olduğu söylenilen kablolara jandarma tarafından el konularak yasal işlem başlatıldı.